Miraç Kandili Dualarla İdrak Edildi - Son Dakika
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Miraç Kandili Dualarla İdrak Edildi

Miraç Kandili Dualarla İdrak Edildi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi.

26.01.2025 20:47
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

Edirne'de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere kandil programları gerçekleştirildi.

Eski Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

İl Müftüsü Ercan Aksu vaazında kandil geceleri ve üç ayların öneminden bahsetti.

Kandil programının ardından cami çıkışında, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesince vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dua edildi.

Hızırbey Camisi'nde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından vaaz verildi.

Tekirdağ'da ise Orta Camisi'nde de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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