Miraç Kandili Kutlamaları

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.
Mübarek gecede, Konya'daki Mevlana Müzesi'nin yanında bulunan Sultan Selim Camisi'ne vatandaşlar akın etti. Yer bulamayanlar caminin dış avlusunda seccadelerini açarak namazlarını kıldı.
Camide namaz öncesi vaaz dinleyenler, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitirenler için dua etti.
Çıkışta cemaate, belediye tarafından hazırlanan kandil simidi ve şeker dağıtıldı.
Aksaray
Aksaray'da vatandaşlar, yatsı namazında camileri doldurdu.
Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.
Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Karaman
Karaman'da İmam-I Azam Camisi'nde düzenlenen programa katılanlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.
Cami çıkışında vatandaşlara şeker ve kandil simidi dağıtıldı.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da Mareşal Fevzi Çakmak Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.
Camiye gelen vatandaşlar da namaz kılıp dua etti. Namazın ardından vatandaşlara çikolata ikram edildi.
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