Miraç Kandili'nde Ayasofya'da Programa Yoğun İlgi - Son Dakika
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Miraç Kandili'nde Ayasofya'da Programa Yoğun İlgi

Miraç Kandili\'nde Ayasofya\'da Programa Yoğun İlgi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Miraç Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bir program düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve polisler katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Kılınan yatsı namazının ardından Yıldız, vatandaşlarla sohbet edip lokma tatlısı dağıttı. Ayrıca, caminin minarelerine 'La İlahe İllallah' yazılı mahya asıldı.

27.01.2025 03:46
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Programa, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polisler ve vatandaşlar katıldı.

Akşam namazının kılınmasının ardından başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

Programda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce şehitler için mevlit okutuldu.

Emniyet Müdürü Yıldız, kılınan yatsı namazının ardından cami çıkışında vatandaşların kandilini kutladı.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yıldız, İl Emniyet Müdürlüğünce şehitler için döktürülen lokma tatlısı ile mevlit şekeri dağıttı.

Yıldız, ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün salep dağıtım noktasına geçerek, buradaki çalışanların da kandilini tebrik etti.

Öte yandan, Miraç Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minarelerine "La İlahe İllallah" yazılı mahya asıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Miraç Kandili'nde Ayasofya'da Programa Yoğun İlgi - Son Dakika

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