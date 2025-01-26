Miraç Kandili\'nde Yangın Kurbanları İçin Dua Edildi

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Beştepe Millet Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde yatsı namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Korusunca ilahi dinletisinin de sunulduğu programda, Filistinliler, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için dua okundu.

Cami çıkışında da vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.