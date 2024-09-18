Mirasçılar, Valilikten Ödeme Bekliyor

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HABER: MEHMET OFLAZ

(GAZİANTEP) - Gaziantep Valiliği, Elif Yiğit adlı vatandaşın arsasını kamulaştırdı. Elif Yiğit'in mirasçıları, hisseyi valiliğe pazarlık usulü anlaşarak 205 bin TL'ye sattı. Sürecin üzerinden 3,5 ay geçmesine rağmen mirasçılara paraları yatırılmadı. Mirasçı Ali Yiğit, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na, "Bize 1 ay içerisinde paramızın yatacağı söylendi. Valiliğe gittiğimizde 'bakanlıktan ödenek bekliyoruz' yanıtını veriyorlar. Bir an önce paramızın yatırılmasını istiyoruz" dedi.

Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kurudere-1 Mahallesi 546 ada 5 parselde kayıtlı, imar planında resmi kurum alanı olarak ayrılan ve niteliği tarla olan, Elif Yiğit adına kayıtlı 59.93 metrekarelik kısmın Valilik makamının 31 Ocak 2024 tarih ve 162696 sayılı oluruyla kamulaştırılmasına karar verdi.

Valilik, kamulaştırılacak olan taşınmazın, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 3. maddesi ile değişik 8. maddesi uyarınca pazarlıkla anlaşarak satın almak istedi. Elif Yiğit'in mirasçıları, 59.93 metrekarelik hissenin Gaziantep Valiliği'nce kamulaştırılacağı bildirilen taşınmazını pazarlık usulü anlaşarak sattı.

"Bir an önce paramızın yatırılmasını istiyoruz"

Bunun karşılığında mirasçılara 205 bin Türk Lirası ödeneceği bildirildi. Ancak 3,5 ay geçmesine rağmen mirasçılara paraları yatırılmadı. Elif Yiğit'in mirasçısı Ali Yiğit, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Yiğit, şöyle konuştu:

"Gaziantep Valiliği, dedelerimizden ve ailemizden bize miras kalan yerlerden bir bölümünü aldı. Mayıs ayında belgeyi imzaladık. Bize 1 ay içerisinde paramızın yatacağı söylendi. Valiliğe gittiğimizde 'bakanlıktan ödenek bekliyoruz' yanıtını veriyorlar. Ticarette böyle bir şey var mı? E-devlette bu arsamız bizden düştü ama bize hiçbir ödeme yapılmadı. Mayıs ayında söyledikleri paraya 10 tane tam altın alabiliyorduk ama şu an 6 tane ediyor. Paramızın değeri günden güne düşmüştür. Bir an önce paramızın yatırılmasını istiyoruz."

Yasada "45 gün içinde yatırılır" deniliyor

2942 sayılı kanunun ilgili maddesinde, "İdarece, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün içinde, tutanakta belirtilen bedel ödenmeye hazır hale getirilerek, bu durum malike veya yetkili temsilcisine yazıyla bildirilerek tapuda belirtilen günde idare adına tapuda ferağ vermesi istenilir. Malik veya yetkili temsilcisi tarafından idare adına tapuda ferağ verilmesi halinde, kamulaştırma bedeli kendilerine ödenir" hükmü yer alıyor.