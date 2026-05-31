Özbek liderden Denizli kazası için taziye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özbek liderden Denizli kazası için taziye

Özbek liderden Denizli kazası için taziye
31.05.2026 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, yolcu otobüsünün karıştığı kazadaki can kayıpları ve yaralanmalardan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Mirziyoyev, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarpmasının ardından çıkan yangında 1'i bebek 8 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan, Sarayköy, Politika, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbek liderden Denizli kazası için taziye - Son Dakika

Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
Saat aynı, mekan farklı CHP’de bayramlaşma düellosu Saat aynı, mekan farklı! CHP'de bayramlaşma düellosu
Ardahan’da sağanak ve dolu etkili oldu Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Arka Sokaklar’da izleyiciyi şoke eden final Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final
Rakam inanılmaz İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
Lübnan’da can kaybı 3 bin 355’e çıktı Lübnan'da can kaybı 3 bin 355’e çıktı

20:10
Tekne çarpan Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı
Tekne çarpan Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı
19:53
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir
Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?
19:12
Ferhat Göçer’den Kanye West’e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam
Ferhat Göçer’den Kanye West'e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam
19:11
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
18:40
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
18:30
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 20:54:28. #7.13#
SON DAKİKA: Özbek liderden Denizli kazası için taziye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.