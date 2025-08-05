Mirziyoyev'den Küresel Erişim Vurgusu - Son Dakika
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Mirziyoyev'den Küresel Erişim Vurgusu

05.08.2025 19:11
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Mirziyoyev, denize kıyısı olmayan ülkelerin küresel pazarlara eşit erişim hakkını savundu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Küresel pazarlara erişim herkes için eşit olmalıdır. Bu yalnızca ekonomik bir zorunluluk değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru, uluslararası ilişkilerde güven ve işbirliğinin bir koşuludur." dedi.

Mirziyoyev, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen 3. Birleşmiş Milletler (BM) Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkelerin Konferansı'nda (LLDC) konuştu.

Konferansta ele alınan konuların kendileri için hayati önem taşıdığını, Özbekistan'ın denize erişiminin ancak birkaç ülke üzerinden mümkün olduğunu kaydeden Mirziyoyev, ülkesine en yakın limanların yaklaşık 3 bin kilometre mesafede bulunmasının yüksek ulaşım masrafları ve diğer ülkelerin gümrük ve transit politikalarına bağımlılık gibi bazı sorunlar oluşturduğunu belirtti.

Mirziyoyev, Dünya Bankasına göre, yüksek ulaşım maliyetleri ve transit sisteminin istikrarsızlığı nedeniyle Orta Asya bölgesinin her yıl gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde ikisini kaybettiğini, lojistik maliyetinin toplam ürün fiyatının yüzde 60'ına kadar ulaştığını aktarırken, "Bu nedenle, güvenilir yeni transit koridorları ve lojistik altyapısının geliştirilmesi, Orta Asya'da sürdürülebilir kalkınmada önemli bir faktör haline geldi." diye konuştu.

Denize kıyısı olmayan ülkelerin dünya ekonomisine eşit şartlarda katılabilmelerinin önemine değinen Mirziyoyev, bunun için altyapı sistemlerinin modernizasyonu, transit sorunlarını ortadan kaldırmak için işbirliklerinin güçlendirilmesi ve küresel eşitliğin önemli bir unsuru olan ülkelerin kalkınma hakkının sağlanması gerektiğini vurguladı.

"Günümüzde Orta Asya'da tek bir ulaşım ve lojistik bölgesi şekilleniyor"

Mirziyoyev, Özbekistan'ın son yıllarda çağdaş ulaşım ve lojistik ağlarını kurmak için önemli adımlar attığını dile getirirken, bu çerçevede ülkesinin lojistik ve ulaştırma süreçlerini dijitalleştirmek için kapsamlı önlemler aldığını belirtti.

Orta Asya'da karşılıklı güven ve ortaklığın yeni bir seviyeye yükselmesinin hızlı değişimler için güçlü bir ivme kazandırdığını kaydeden Mirziyoyev, "Günümüzde Orta Asya'da tek bir ulaşım ve lojistik bölgesi şekilleniyor. Orta Asya'yı Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında tam teşekküllü bir transit merkezi haline getirmek için yatırım programları ve projeler hayata geçiriliyor." ifadelerini kullandı.

Mirziyoyev, bu yıl, Çin ve Kırgızistan ile işbirliğinde Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun inşasına başladıklarını anımsatırken, ayrıca Özbekistan-Türkmenistan-İran- Türkiye ulaşım koridorunda da yük taşımacılığı hacminin önemli ölçüde arttığını dile getirdi.

Günümüzde ortak tehdit ve sorunların üstesinden gelmek için net, pratik ve kurumsal olarak desteklenen çözümlerin son derece önemli olduğunu ifade eden Mirziyoyev, bu bağlamda öncelikle uluslararası ulaşım koridorları ve altyapısının geliştirilmesi için koordineli eylemlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Mirziyoyev, şöyle devam etti:

"Bizler, Özbekistan-Afganistan- Pakistan demir yolu projesinin hazırlık ve uygulama çalışmalarının hızlandırılmasından yanayız. Bu koridorun, inşası devam eden Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yoluyla birleştirilmesi, bölgede yeni bir ticaret ve ekonomik alan ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması için büyük fırsatlar sunacaktır. Biz ayrıca Orta Koridor'un geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Orta Koridoru tam olarak kullanmak için öncelikle koordineli bir transit politikası oluşturulması, prosedürlerin sadeleştirilmesi ve makul tarifelerin getirilmesi önemlidir."

Mirziyoyev, ayrıca BM himayesinde, Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler için Transit Garantilerine İlişkin Küresel Anlaşmanın geliştirilmesini önerirken, böyle bir mekanizmanın, limanlara ve ulaşım araçlarına adil erişimi sağlayacağını ve kargo taşımacılığındaki riskleri ve küresel lojistikteki eşitsizlikleri azaltacağını ifade etti.

Orta Asya ülkelerinin ulaşım altyapısını geliştirmek için gereken yatırımların yıllık yaklaşık 40 milyar dolar civarında olduğu dile getiren Mirziyoyev, bu bağlamda, BM himayesinde, denize kıyısı olmayan ülkelerin lojistik entegrasyonunu teşvik etmek üzere bir fonun kurulmasını önerdi.

Mirziyoyev, "Küresel pazarlara erişim herkes için eşit olmalıdır. Bu yalnızca ekonomik bir zorunluluk değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru, uluslararası ilişkilerde güven ve işbirliğinin bir koşuludur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Özbekistan, Orta Asya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mirziyoyev'den Küresel Erişim Vurgusu - Son Dakika

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