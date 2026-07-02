Mirziyoyev, Gürcistan'da Stratejik Ortaklık Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mirziyoyev, Gürcistan'da Stratejik Ortaklık Görüşmeleri Yaptı

02.07.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Gürcistan'da ilişkileri güçlendirme amaçlı görüşmeler yaptı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya geldi.

Mirziyoyev, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcü mevkidaşı Kavelaşvili tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde düzenlenen törenin ardından iki lider baş başa görüştü.

Gürcistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, basına kapalı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Orta Koridor'un geliştirilmesi ile ekonomik alandaki ilişkilerin de masaya yatırıldığı kaydedilen açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkileri niteliksel olarak yeni bir aşamaya taşıyacak olan stratejik ortaklık belgesinin imzalanmasına özel önem verildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kavelaşvili'nin Mirziyoyev'e, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ettiği bildirildi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Mirziyoyev'in Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile de bir araya geleceği açıklandı.

Açıklamada, Mirziyoyev'in Tiflis temasları kapsamında Özbekistan ile Gürcistan arasında stratejik ilişkilerin kurulmasına dair bir deklarasyon başta olmak üzere farklı alanlardaki işbirliği anlaşmalarının da imzalanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Özbekistan, Gürcistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mirziyoyev, Gürcistan'da Stratejik Ortaklık Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da sıcak hava bunalttı: Kimi denizde serinledi kimi gölgelik alanda dinlendi İstanbul'da sıcak hava bunalttı: Kimi denizde serinledi kimi gölgelik alanda dinlendi
Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Yunanistan’da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı Yunanistan'da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti

19:46
China Suarez, Icardi’yi terk etti O mesajları görünce evden kaçmış
China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış
18:58
Tepki çığ gibi Süper Lig’in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı
Tepki çığ gibi! Süper Lig'in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı
18:54
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
18:46
Özgür Özel’e Madımak’ta soğuk duş
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
17:59
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 19:57:30. #7.12#
SON DAKİKA: Mirziyoyev, Gürcistan'da Stratejik Ortaklık Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.