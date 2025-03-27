Mirziyoyev ve Kallas\'tan İşbirliği Vurgusu

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev ile resmi temaslar kapsamında başkent Taşkent'te bulunan AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın görüşmesinde, Özbekistan ile AB arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektiflerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ülkesi için AB ile ekonomik diyaloğun genişletilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Kallas da AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in selamlarını ve en iyi dileklerini Mirziyoyev'e iletti.

İşbirliğinin geliştirilmesi vurgulandı

Görüşmede, 3-4 Nisan'da Semerkant'ta gerçekleştirilecek "Orta Asya-Avrupa Birliği" 1. Zirvesi'ne hazırlık meselelerinde fikir alışverişinde bulunan taraflar, ayrıca bugün Aşkabat'ta düzenlenen AB-Orta Asya Bakanlar Toplantısı'nın verimli sonuçlarından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Taraflar, ticaret ve lojistik, özellikle Trans-Hazar Ulaştırma Koridoru potansiyelinden tam olarak istifade edilmesi, dijitalleşme, yeşil enerji, çevre, altyapı sistemlerinin modernizasyonu ve diğer öncelikli alanlarda taraflar arasındaki karşılıklı menfaatlere dayalı işbirliğinin daha da geliştirilmesi için etkili mekanizmaların uygulanmasının önemini vurguladı.

Görüşmede, Özbekistan'ın AB kurumlarıyla ilişkilerinin daha da derinleştirilmesi konularına da değinen taraflar, Özbekistan ile AB arasında genişletilmiş ortaklık ve işbirliğine ilişkin yeni bir anlaşmanın kabulü ve Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütüne üyeliği konularını da detaylı ele aldı.

Taraflar, ayrıca uluslararası ve bölgesel siyasetin güncel konularında da fikir alışverişinde bulundu.???????

Kallas, ülkedeki temasları kapsamında ayrıca Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile bir araya gelerek, ikili ve çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili meseleleri ele aldı.