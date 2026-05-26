Mısır, ABD-İran Müzakerelerine Destek Oldu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile bölgede güvenliği yeniden sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya hazırlık olarak ABD ve İran arasında bir mutabakat zaptına varılması için yürütülen müzakereleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ve Pezeşkiyan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sisi, ülkesinin müzakerelere tam desteğini belirterek, Mısır'ın müzakereleri kolaylaştırmak ve gerginliğin tırmanmasına son verecek, bölgeye güvenlik ve istikrarı geri getirecek nihai ve kapsamlı bir anlaşmanın yolunun açılması için gösterdiği çabalara dikkati çekti.

Birkaç gün önce Arap liderlerle birlikte ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Sisi, ülkesinin bölgedeki tüm krizlere barışçıl çözümler bulunması çağrısını da yineledi.

Sisi, Körfez ülkelerinin egemenliğini hedef alan her türlü saldırıyı ve toprak bütünlüğüne yönelik tüm tehditleri kesin bir şekilde reddederek, yanlış hesaplardan kaçınmanın ve diplomatik yol için yeterli fırsat tanınması gerekliliğine vurgu yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin, İran ile ABD'nin bakış açıları arasındaki farklılığı gidermek için Mısır ve diğer bölgesel tarafların gösterdiği çabadan memnuniyetini dile getirdi.

Pezeşkiyan, İran'ın tüm Arap ülkeleriyle, özellikle Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle kardeşlik ilişkilerini güçlendirmeye istekli olduğuna dikkati çekti.