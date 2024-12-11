Mısır Bakanı Çin'i Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Mısır Dışişleri, Göç ve Yurt Dışındaki Mısırlılar Bakanı Bedr Abdulati, 12-13 Aralık tarihlerinde Çin'i ziyaret ederek Çin-Mısır Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğ toplantısına eş başkanlık yapacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning çarşamba günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine yapılacağını belirtti.
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