Mısır, Bölgesel Gerilimlerin Düşürülmesi İçin Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
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Mısır, Bölgesel Gerilimlerin Düşürülmesi İçin Görüşmeler Yaptı

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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İran ve Umman mevkidaşlarıyla bölgesel güvenlik üzerine görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İranlı ve Ummanlı mevkidaşlarıyla bölgesel gerilimin düşürülmesi, Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınmasına yönelik çabaları ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerin, "bölgesel gelişmeler, gerilimin düşürülmesi ve bölgede güvenlik ile istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik çabalar hakkında sürdürülen istişareler" kapsamında yapıldığı belirtildi.

Abdulati, iki mevkidaşıyla sükunetin sağlanması ve gerilimin azaltılması amacıyla yürütülen çalışmaları ele aldı.

"Tüm askeri ve gerilimi artırıcı faaliyetlerin derhal durdurulmasının önemini" vurgulayan Abdulati, "artan gerilimin kontrol altına alınmasına, çatışma alanının genişlemesinin önlenmesine, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine ve bölge halklarının daha fazla gerilimden ve bunun sonuçlarından korunmasına katkı sağlayacak siyasi ve diplomatik çözümlere öncelik verilmesi" çağrısında bulundu.

Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğü vurgusu

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, "bölgesel güvenlik ve istikrarın temel unsurlarından biri olması, uluslararası ticaret hareketinin ve küresel tedarik zincirlerinin korunması bakımından Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün muhafaza edilmesinin önemini" vurguladı.

Seyrüsefer yollarının güvenliğini tehdit edecek veya bu yolları tehlikeye atacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Abdulati, bunun bölge ülkelerinin ve küresel ekonominin çıkarlarının korunması açısından gerekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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