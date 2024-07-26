Mısır, Çin'in Filistin ulusal uzlaşısına yardımlarını memnuniyetle karşılıyor

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KAHİRE, 26 Temmuz (Xinhua) -- Mısır, Çin'in Filistin ulusal uzlaşısının sağlanmasına yardımcı olma çabalarını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Mısır, en son örneğini dost Çin'in takdire şayan çabalarının teşkil ettiği, Filistin ulusal uzlaşısını hedefleyen tüm uluslararası ve bölgesel girişimleri takdir etmektedir" ifadesini kullandı.

Sözcü, "Filistin ulusunun tarihinin bu kritik anında Filistin hattının birliği, bağımsız bir Filistin devleti hayalinin gerçekleştirilmesi açısından son derece önemli" dedi.

Çin'in daveti üzerine 14 Filistinli grubun üst düzey temsilcileri 21-23 Temmuz tarihlerinde Beijing'de uzlaşı görüşmeleri yaparak bölünmelere son veren ve birliği güçlendiren bir deklarasyona imza attı.

Filistinli 14 grup ilk kez Beijing'de uzlaşı görüşmeleri için bir araya gelerek Filistin halkı için eşsiz bir umut oluşturdu.