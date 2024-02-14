Mısır Cumhurbaşkanı: Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda başarılı olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır Cumhurbaşkanı: Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda başarılı olabilir

Mısır Cumhurbaşkanı: Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda başarılı olabilir

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır ve Türkiye'nin Gazze konusunda işbirliği yaparak olumlu sonuçlar elde edebileceğini belirtti. Sisi, iki ülkenin birlikte çalışmasının Gazze'deki durumu iyileştirebileceğini ve bölgedeki istikrarı sağlayabileceğini ifade etti.

14.02.2024 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi: "Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek"

Kaynak: AA

Türkiye, Mısır, Gazze, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Cumhurbaşkanı: Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda başarılı olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 18:11:31. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır Cumhurbaşkanı: Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda başarılı olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement