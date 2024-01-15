Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

KAHİRE, 15 Ocak (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Pazar günü konuk Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Taraflar, ikili ilişkileri güçlendirme yollarını görüştü ve Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanmasının önemini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, öncelikle Sisi'ye Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selamlarını iletti.

Bakan, Xi ve Sisi'nin kurduğu sağlam karşılıklı güven ve derin dostluğun, "Çin-Mısır ilişkilerinin en güçlü stratejik güvencesi" olduğunu belirtti.

Wang, liderlerinin kılavuzluk ve itinası sayesinde Çin ve Mısır'ın karşılıklı güveni pekiştirdiğini, faydaya dayalı işbirliğinden verimli sonuçlar elde ettiğini, uluslararası ve bölgesel ilişkilerde sorumluluk sahibi büyük ülkeler olarak hareket ettiğini ve ikili ilişkilerini "hızlı kulvara" alarak tarihteki "en iyi seviyeye" yükselttiğini kaydetti.

Sisi ise Wang'dan Cumhurbaşkanı Xi'ye saygılarını ve içten selamlarını iletmesini istedi.

Sisi, Cumhurbaşkanı Xi'nin liderliğinde büyük kalkınma başarıları elde eden ve uluslararası ilişkilerde giderek daha önemli bir rol oynayan Çin'i tebrik etti.

Çin'in büyük bir ülke olduğunu ve ilerleyişini hiçbir ülke ya da gücün durduramayacağını belirten Sisi, Mısır'ın her zaman tek Çin ilkesine bağlı kalacağını ve Çin'in iç işlerine karışılmasına karşı çıkacağını yineledi.

Mısır'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği güçlü destekten ötürü Çin'e minnettarlığını ifade eden Sisi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Mısır ve Çin tarafından ortaklaşa inşasının kayda değer sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Mısır'ın Çin'le olan kapsamlı stratejik ortaklığına büyük önem verdiğini vurgulayan Sisi, Çin'le daha yakın bir ortaklık kurmaya ve çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmeye istekli olduklarını dile getirdi.

Mısır'ın ulusal inşası ve ekonomik kalkınmasına yaptıkları "önemli katkıdan" dolayı Çinli işletmelere de teşekkür eden Sisi, Mısır'a daha fazla Çin yatırımı gelmesinden memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Gazze Şeridi'nde İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmaya da değinen taraflar, çatışmanın daha fazla yayılmasını önlemek için en kısa sürede ateşkes ilan edilip şiddetin sonlandırılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Pazar günü ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile de görüşen Wang, Çin-Mısır kapsamlı stratejik ortaklığının ikinci beş yıllık uygulama planını imzaladı.