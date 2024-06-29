Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'deki çatışmaların önlenmesi için uluslararası çabaların artırılmasını istedi

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, uluslararası topluma bölgenin benzeri görülmemiş bir çatışmaya sürüklenmesini önlemek için ciddi adımlar atma çağrısında bulunarak, Gazze'de ateşkes sağlanması için çabaların arttırılmasını istedi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, başkent Kahire'de Avrupa Birliği (AB)-Mısır Yatırım Konferansı'na katılan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Görüşmede Gazze'ye saldırılar ve bunun bölgenin güvenlik ve istikrarına etkileri ile bölgesel meydan okumalar ele alındı.

Uluslararası topluma bölgenin yeni ve benzeri görülmemiş bir çatışmaya sürüklenmesini önlemek için ciddi ve hızlı adımlar atma çağrısında bulunan Sisi, şu anda son derece tehlikeli bir şekilde artan çatışmaların genişlemesi ihtimaline karşı uyarısını yineledi.

Sisi, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması ve Filistin halkının yaşadığı insani felaketin önlenmesi amacıyla yardımların ulaştırılması için uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 834 Filistinli öldü, 86 bin 858 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.