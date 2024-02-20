Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Iraklı liderle İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını ele aldı

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak'taki Ulusal Hikmet Akımı Başkanı Ammar el-Hekim ile bölgesel durumu ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıları ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, ülkeyi ziyaret eden Hekim'i başkent Kahire'de kabul etti.

Görüşmede, bölgedeki gergin durum ile İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılar değerlendirildi.

Mısır'ın ateşkes sağlama ve Gazze Şeridi'ndeki insanların acılarını hafifletmek amacıyla insani yardımların ulaştırılmasına yönelik yoğun çabaların da masaya yatırıldığı görüşmede, uluslararası toplumun sivilleri koruma ve ateşkes sağlama konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği kaydedildi.

Filistin meselesine kapsamlı ve adil bir çözümün gerekliliğinin vurgulandığı görüşmede, gerilimin devam etmesi tehlikesi ve bunun bölgenin istikrarı üzerindeki yansımaları konusunda uyarıda bulunuldu.