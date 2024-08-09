Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Macron ile Gazze'deki ateşkes çabalarını ele aldı - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Macron ile Gazze'deki ateşkes çabalarını ele aldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarını ele aldı. Sisi, bölgesel gerilimin düşürülmesi için Mısır'ın tüm taraflarla sürdürdüğü temasları anlattı ve Gazze'de ateşkes için bir anlaşmanın sağlanması yönündeki çabalarını vurguladı. Sisi ve Macron, bölgenin güven ve istikrarı için koordineli çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldı.

09.08.2024 02:16
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmesinde bölgesel gerilimin düşürülmesi için Mısır'ın tüm taraflarla sürdürdüğü temasları anlatan Sisi, bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürükleyecek ve sonuçları belli olmayan yeni çekişmelerin yaşanmaması için sarf ettikleri çabalara dikkati çekti.

Bu bağlamda Gazze'de ateşkes için bir anlaşmanın sağlanması yönündeki çabalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Sisi, Gazze'de süren savaşın bölgedeki mevcut gerilimin temel sebebi olduğunu ifade etti.

Sisi ve Macron, bölgenin güven ve istikrarı için koordineli çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan diğer bir açıklamada da Sisi'nin, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri ilerletme ve karşılıklı ticaret hacmini artırma olanaklarının ele alındığı bildirilen açıklamada, Mısır'ın Gazze'de ateşkes için sarf ettiği çabaların da görüşüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Macron ile Gazze'deki ateşkes çabalarını ele aldı - Son Dakika

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