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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Başkanı Biden, Gazze'deki çatışmalara insani ara çabalarını ele aldı - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Başkanı Biden, Gazze'deki çatışmalara insani ara çabalarını ele aldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara insani ara verilmesi çabalarını ele aldı. Sisi ve Biden, sivillerin korunması, esir takası ve insani yardımların ulaştırılması amacıyla yapılan çabaları değerlendirdi. Öte yandan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani de Gazze'deki acil ateşkes ve sivillerin korunması için bölgesel ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Başkanı Biden, Gazze\'deki çatışmalara insani ara çabalarını ele aldı
27.01.2024 - 00:05,
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde "çatışmalara insani ara" çabalarını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ve Biden telefonda ülkeleri arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmenin ve stratejik ortaklığı pekiştirmenin yollarını görüştü.

Başta Gazze Şeridi olmak üzere Orta Doğu'daki bölgesel durumu ele alan Biden ve Sisi, "sivillerin korunması, esir takası ve insani yardımların ulaştırılması amacıyla çatışmalara insani ara verilmesine yönelik sürdürülen çabaları" değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile de bir telefon görüşmesi yapmıştı. Katar Emiri Şeyh Temim görüşmede, Gazze'de "acil ateşkes sağlanması ve sivillerin kanının dökülmesinin durdurulması için bölgesel ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerekliliğini" vurgulamıştı.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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