Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yeni görev süresine başladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yeni görev süresine başlamak üzere yemin ederek, ülkeyi ileri götürme ve dış ilişkilerde Mısır'ın ulusal güvenliğinin korunmasını önceleme sözü verdi.
Mısır devlet televizyonunun haberine göre Sisi, Temsilciler Meclisi'nde ülkeyi 6 yıl daha yöneteceği yeni görev süresi için yemin etti.
Sisi, yeniden cumhurbaşkanlığı görevine seçildiği için "söz sahibi ve karar verici olan yüce Mısır halkına" teşekkür etti.
Mısır Cumhurbaşkanı, "Sizlere, ülkeyi ve Mısır milletinin modern, demokratik ve gelişmiş bir devleti inşa etme yönündeki arzularını gerçekleştirme sürecini tamamlama vaadimi yeniliyorum." dedi.
Yeni cumhurbaşkanlığı dönemine ilişkin Sisi, "Dış ilişkiler düzeyinde, çalkantılı bölgesel ve uluslararası ortamda Mısır'ın ulusal güvenliğinin korunması önceliğini" vurguladı.
Sisi, "Mısır'ın istikrar, güvenlik, barış ve kalkınmanın tesis edilmesinde rol oynadığı şekillenen yeni dünyada tüm taraflarla dengeli ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Ulusal diyalogu tamamlama ve derinleştirme sözü veren Sisi, çeşitli siyasi, ekonomik, sosyal ve çeşitli alanlarda mutabakata varılan önerilerin uygulanacağını belirtti.
Sisi, Mısır'ın ekonomik ilerlemesi ve kaynaklarını artıracak stratejiler benimseyeceğini, krizler karşısında ülke ekonomisinin sağlamlığını ve esnekliğini artıracak yollar izleyeceğini ifade etti.
Kamu harcamalarını azaltma sinyali veren Sisi, "kamu harcamalarını rasyonelleştirerek ve kamu gelirlerini artırarak mali disiplini ve sağlam yönetimi sağlamayı hedefleyen kapsamlı kurumsal bir reformun" uygulanacağını aktardı.
Sisi, yüzde 89 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti
Mısır Ulusal Seçim Kurulu, 18 Aralık 2023'te, 4 adayın yarıştığı, 44,7 milyon kişinin oy kullandığı, yüzde 66,8 katılımın kayda geçtiği seçimlerde Sisi'nin oyların yüzde 89,6'sını aldığını duyurmuştu.
Sisi, 21 Nisan 2023'te ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu söylemiş, ardından 24 Nisan'da Af Komitesi aktif hale getirilmişti.
Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz 2023'te Kahire'de yapılmıştı.
Mısır'da 23 Nisan 2019'da düzenlenen referandumla Anayasada değişiklik yapılarak Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının yolu açılmış ve Senato'nun kurulması kararlaştırılmıştı.
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