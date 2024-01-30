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Mısır Cumhurbaşkanı ve Almanya Başbakanı, bölgedeki gerilimi ele aldı - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı ve Almanya Başbakanı, bölgedeki gerilimi ele aldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefon görüşmesinde bölgedeki gerilimin yayılmasını ele aldı. Sisi, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası konularında Mısır'ın çabalarına dikkat çekti. Scholz ise Mısır'ın bölgedeki yapıcı rolünü övdü. İki lider, çatışmanın bölgeye yayılmasını engelleme çabalarını değerlendirdi ve iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı ve Almanya Başbakanı, bölgedeki gerilimi ele aldı
30.01.2024 - 13:30,
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KAHİRE, 30 Ocak (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Pazartesi günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde son gelişmeleri ve bölgedeki gerilimin yayılmasını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Sisi'nin, Gazze Şeridi'nde derhal ve acil ateş ilan edilmesi konusunda ve esir ve rehine takasına ilişkin olarak Mısır'ın çabalarına dikkat çektiği belirtildi.

Sisi, Mısır'ın hamlelerinin son birkaç aydır felaket boyutundaki insani krizden muzdarip olan "kıyı şeridindeki sivillere koruma sağlamayı" amaçladığını kaydetti.

Scholz ise Mısır'ın bölgedeki yapıcı rolünden övgüyle bahsetti.

Açıklamaya göre iki lider, hem Ortadoğu hem de uluslararası barış ve güvenlik açısından sıkıntılı sonuçlar doğurabilecek "çatışma kapsamının her an bölgeye yayılmasını" engelleme çabalarını değerlendirdi.

Liderler barış, güvenlik ve istikrarın yeniden tesisinin temeli olan iki devletli çözümün önemi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua
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