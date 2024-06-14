Mısır'da 1.4 Milyondan Fazla Ağaç Dikimi Gerçekleştirildi

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Mısır Çevre Bakanlığı, iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla Cumhurbaşkanlığının başlattığı "100 Milyon Ağaç" kampanyası kapsamında bir yıl içinde 1.4 milyondan fazla ağaç dikiminin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele çabaları ve bazı bakanlıklarla iş birliğiyle Cumhurbaşkanlığının '100 Milyon Ağaç' kampanyası kapsamında bir yıl içinde 1.4 milyondan fazla ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bakanlık olarak, kampanyanın uygulanacağı 7 yıl boyunca 13 milyon ağacın dikilmesine katkıda bulunulacağı belirtilerek, Yerel Kalkınma Bakanlığı'nın 80 milyon, Yeni Kentsel Topluluklar Kurumu'nun ise 7 milyon ağaç dikerek girişime katkıda bulunacağı kaydedildi.

Mısır Cumhubaşkanlığı, 6-18 Kasım 2022 yılında Mısır'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı ile birlikte 2029 yılına kadar 100 milyon ağaç dikilmesi yönünde bir kampanya başlatmıştı.