Mısır'da Akaryakıt Fiyatları Yükseldi

KAHİRE, 11 Mart (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de benzin istasyonunda araçlarına yakıt dolduran insanlar, 10 Mart 2026.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre, küresel enerji piyasalarındaki olağanüstü koşullar gerekçe gösterilerek yurtiçi akaryakıt fiyatları artırıldı.

Bakanlığın verilerine göre başlıca petrol ürünlerinin fiyatları yaklaşık yüzde 14 ila yüzde 17 oranında yükseldi.

Bakanlık, söz konusu artışı "Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan olağanüstü durum ve bunların küresel enerji piyasaları üzerindeki doğrudan etkisine" bağlayarak bunun ithalat ve yurtiçi üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırdığını belirtti. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)