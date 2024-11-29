Mısır'da Çin Yatırımıyla Cam Üretimi Artacak

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KAHİRE, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Cam Holding Şirketi, Mısır'ın kuzeydoğusunda 2,23 milyar yuan (310 milyon ABD doları) değerindeki tesisin temellerini attı. Perşembe günü temelleri atılan tesisin Kuzey Afrika ülkesinin cam ürünleri üretimini artırması bekleniyor.

500.000 metrekare alanı kapsayan proje, Kahire'nin yaklaşık 120 kilometre doğusundaki Çin-Mısır TEDA Süveyş Ekonomik ve Ticari İşbirliği Bölgesi'nde (TEDA) yer alıyor. Tamamlandığında günlük 1.000 ton düz cam ve 800 ton ultra şeffaf haddelenmiş fotovoltaik cam üretim kapasitesine sahip olacak tesisin Mısır'da yaklaşık 1.000 kişilik istihdam yaratması bekleniyor.

Mısır'ın Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Genel İdaresi Başkanı Waleid Gamal El-Dein, temel atma töreninde, projenin Mısır'ın cam endüstrisini yerelleştirme stratejisini destekleyeceğini, hükümetin yeni enerji projelerine destek sağlayacağını, döviz kazandıracağını ve cam ürünleri ithalatında azalmaya olanak sağlayacağını belirtti.

Çin Cam Holding Şirketi Başkan Yardımcısı Cai Guo, tesisin 2025 yılı sonuna kadar faaliyete geçmesinin beklendiğini söyledi.

İşbirliği bölgesinin geliştiricisi ve işletmecisi China-Africa TEDA Yatırım Limited Şirketi Başkanı Li Daixin, projenin Mısır cam ürünlerinin rekabet gücünü arttıracak ve hem Mısır'da hem de çevre bölgelerde enerji tasarruflu binalar ile yeni enerji cam ürünlerine yönelik artan talebi karşılayacak modern bir cam üretim hattı kurmayı amaçladığını ifade etti.