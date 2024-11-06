Mısır ordusu, ülkenin doğu bölgesinde teknik arıza nedeniyle eğitim helikopterinin düşmesi sonucu iki subayın öldüğünü açıkladı.
Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin eğitim faaliyeti sırasında Süveyş kentinin Eş-Şalufa bölgesinde bir helikopterin "teknik arıza sonucu" düştüğü belirtildi.
Eğitim helikopterinin düşmesiyle iki subayın hayatını kaybettiği kaydedildi.
Açıklamada konuyla ilgili soruşturmanın yürütüldüğü ve gerekli tedbirlerin alındığına işaret edildi.
Son Dakika › Güncel › Mısır'da Helikopter Kazası: 2 Subay Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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