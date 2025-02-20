Mısır'da İlk Ultrason Cihazı Üretileceği Açıklandı

Güncel

KAHİRE, 20 Şubat (Xinhua) -- Mısır'ın Tatweer Medikal Endüstrileri şirketi ile Çin'in tıbbi cihaz ve çözüm tedarikçisi Mindray, Mısır'ın ilk ultrason cihazı üretim tesisini kurmak üzere bir işbirliği protokolü imzaladı.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre çarşamba günü düzenlenen imza törenine katılan Mısır Başbakan Yardımcısı ve Sağlık ve Nüfus Bakanı Halid Abdulgaffar, protokolün "yerel sağlık sektörlerinin güçlendirilmesi, Mısır sağlık sektörünün gelişmiş tıbbi ekipman ihtiyaçlarının karşılanması, kendi kendine yeterliliğin sağlanması ve ithalat bağımlılığının azaltılması açısından" önemli olduğunu vurguladı.

Abdulgaffar, ilk cihazların nisan ayında yerel olarak üretilip piyasaya sürüleceğini ve fabrikanın yılda 2.500 cihaz üretmesinin beklendiğini söyledi.

Açıklamada projenin başarısını sağlamak, Mısır'ın sağlık sektörüne yatırım çekmek ve küresel şirketleri tıbbi cihaz üretim teknolojilerini Mısır'a taşımaya teşvik etmek için bakanlığın gerekli tüm kolaylıkları sağlayacağı kaydedildi.