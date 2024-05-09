Mısır'da İsrail-Hamas müzakerelerinde ilerleme kaydedildi

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KAHİRE, 9 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması için Mısır'da yürütülen müzakerelerde "dikkate değer ilerleme" kaydedilse de bazı ihtilaf noktaları çözüme kavuşturulamadı.

Mısır'daki El Kahire haber kanalı, ismini vermek istemeyen yüksek rütbeli bir kaynağa dayandırdığı Çarşamba günkü haberinde, "Görüşmeler sabah saat 10.00'dan başlayarak devam ederken kayda değer bir uzlaşıya varıldı ancak bazı tartışmalı hususlar çözülemedi" ifadesine yer verdi.

Habere göre Mısır, müzakereleri rayında tutmak için "aralıksız çaba" sarf ediyor ve gerilimin tırmanması ve müzakere yolundan çıkılması tehlikesini tüm katılımcı taraflara hatırlatıyor.

El Kahire, günün erken saatlerinde yayımladığı bir haberde, "Mısır'ın tüm senaryolarla başa çıkmaya hazır olduğunu" bildirmişti.

Mısır, Gazze'de kapsamlı bir ateşkese varılması için Salı günü Hamas, İsrail, Katar ve ABD'den heyetleri ağırlamıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te saldırılara başlamasıyla bir milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah, Pazartesi gecesinden bu yana İsrail ordusunun hedefi altında.