Mısır'da, İstiklal Marşı'nın kabulü ile Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Mısır'da, İstiklal Marşı'nın kabulü ile Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

Mısır'da, İstiklal Marşı'nın kabulü ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

19.03.2025 07:16
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Mısır'da, İstiklal Marşı'nın kabulü ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Başkent Kahire'de bulunan Türk Şehitliği'nde düzenlenen tören, şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin öneminden bahsetti.

Büyükelçi Şen, şöyle konuştu:

"Çanakkale Zaferi dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerini değiştiren, olayların akışı üzerinde Türk milletinin belirleyici ve aktif bir rol oynadığı ve milli mücadelemizin ilk ateşinin tutuşturulduğu büyük Türk milletinin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlıkların doruk noktasına ulaştığı, vatan sevgisi ve azim mücadelesi olmuştur."

Çanakkale'de yaşananları kahramanlık destanı olarak niteleyen Şen, Çanakkale Savaşlarında büyük bedeller ödenmesi pahasına vatanı, dini ve İslam'ın izzet ve şerefini muhafaza iradesinin ortaya konulduğunu söyledi.

Şen, bu büyük savaşta Mısır halkı ile tüm İslam aleminin kalbinin Türklerle beraber olduğunu kaydetti.

Bu kahramanlık destanının Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü tarih sahnesine çıkardığına işaret eden Şen, Türk milletinin şan ve şerefle zaferini ilan ettiği Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Türk savunma sanayisinin bugünkü geldiği seviyeye dikkati çekti.

Büyükelçi Şen, başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere şehitleri, gazileri, Kahire'de yatan Filistin-Sina cephesi şehitlerimizi ve vatan uğruna can veren bütün şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral Ahmet Tosun ise şehitlikte 1915-1918 yılları arasında Filistin Sina- Gazze cephesinde İngilizler tarafından esir alındıktan sonra Mısır'daki esir kampları ve hastanelerde hayatlarını kaybeden 4 bin 500'e yakın Türk askerinin kabrinin bulunduğunu söyledi.

Tuğgeneral Tosun, törende Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri şiirini okudu.

Kur'an-ı Kerim okunarak şehit ve gaziler için dua edilen törene Büyükelçilik ve Yunus Emre Enstitüsü personelleri, Türk iş adamları ve Mısır'da öğrenim gören Türk öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır'da, İstiklal Marşı'nın kabulü ile Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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