Mısır'da Minibüs Kazası: 11 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mısır'da Minibüs Kazası: 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Mısır\'da Minibüs Kazası: 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarında bir feribottan düşen bir yolcu minibüsü sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı, olay yerine 8 ambulans gönderildiğini ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Minibüsün yaklaşık 20 kadın tarım işçisini taşıdığı belirtilirken, feribotun güvenlik koşullarını ihlal ettiği ve tarihi geçmiş bir ruhsatla işletildiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.05.2024 11:30
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KAHİRE, 22 Mayıs (Xinhua) -- Mısır'da Salı günü bir yolcu minibüsünün Nil nehrine düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı Sözcüsü Hossam Abdel-Ghaffar, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 11 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor" dedi.

Minibüs, başkent Kahire yakınlarındaki Giza kentinde bir feribottan Nil Nehri'ne düşmüştü.

Sağlık Bakanlığı günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada olay yerine 8 adet ambulans gönderdiğini belirterek, yaralıların bir kısmının olay yerinde tedavi edildiğini bildirdi.

Mısır yerel medyasına göre minibüs yaklaşık 20 kadın tarım işçisini taşımaktaydı.

Devlete ait Al-Ahram haber sitesi ise minibüs şoförünün el frenini çekmediğini, bu nedenle aracın kayarak feribottan düştüğünü kaydetti.

Haberde feribotun da güvenlik koşullarını ihlal ettiği ve tarihi geçmiş bir ruhsatla işletildiği belirtildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Xinhua

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