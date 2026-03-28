Mısır'da Uzaktan Çalışma Dönemi Başlıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır'da enerji tasarrufu amacıyla 5 Nisan'dan itibaren bir ay süreyle kamu kurumları ve özel sektörde haftada bir gün uzaktan çalışma uygulanacak.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuya ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Uzaktan çalışmanın enerji tüketimine etkisine ilişkin yapılan değerlendirmelere değinen Medbuli, uygulamanın sadece elektrik tüketiminde değil, çalışanların ulaşım kaynaklı yakıt tüketiminde de tasarruf sağladığını belirtti.

Medbuli, cumartesi ve bazı mevsimsel tatil günlerinde gözlenen tüketim düşüşlerinin incelendiğini, bunun sonucunda gerçek bir tasarruf sağlandığının tespit edildiğini ifade etti.

Bu çerçevede 5 Nisan'dan itibaren bir ay boyunca pazar günlerinin uzaktan çalışma günü olarak uygulanması konusunda mutabakata varıldığını aktaran Medbuli, kararın kamu kurumları ile özel sektörü kapsayacağını söyledi.

Medbuli, ilerleyen süreçte uzaktan çalışma için pazar gününe ek olarak başka bir günün daha kademeli şekilde belirlenmesinin de gündemde olduğunu belirtti.

Medbuli, ancak üretim ve temel hizmet sektörlerinin uygulama dışında tutulacağını belirterek, fabrikalar, su, gaz ve kanalizasyon tesisleri ile hastanelerde uzaktan çalışma sistemine geçilmeyeceğini kaydetti.

Okul ve üniversitelerin de bu aşamada karar kapsamına alınmadığını ifade eden Medbuli, bunun gerekçesi olarak eğitim öğretim yılının tamamlanmasına yaklaşık bir buçuk ay kalmış olmasını gösterdi.

Uygulamanın hayata geçirilmesinde Kovid-19 dönemindeki uzaktan çalışma mekanizmalarından yararlanılacağını dile getiren Medbuli, her kurumun kendi çalışma yapısına göre sistemi düzenleyeceğini belirtti.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 17:59:50.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.