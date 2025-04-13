Mısır'da Yeni Petrol ve Doğalgaz Rezervleri Keşfedildi

KAHİRE, 13 Nisan (Xinhua) -- Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Batı Çölü'ndeki üç sahada yeni petrol ve doğalgaz rezervleri keşfettiklerini duyurdu.

Bakanlıktan cumartesi günü yapılan açıklamada Mısır Genel Petrol Şirketi ile ABD'li Apache Corporation arasındaki ortak girişim olan Khalda Petrol Şirketi'nin keşfettiği yeni sahaların yaklaşık 12 milyon varil petrol eşdeğeri ve 4 milyon varil çıkarılabilir rezerve sahip olduğu belirtildi.

Bakanlık, keşfedilen üç sahanın günlük 2.750 varil petrol ve kondensat ve 567.000 metreküp doğalgaz üretmesinin beklendiğini kaydetti.

Khalda Petrol Şirketi'nin toplam gaz üretim kapasitesinin söz konusu keşiflerle 13,6 milyon metreküpün üzerine çıkacağı vurgulandı.