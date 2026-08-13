Mısır'da Yenilenebilir Enerji Hedefi - Son Dakika
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Mısır'da Yenilenebilir Enerji Hedefi

Mısır\'da Yenilenebilir Enerji Hedefi
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Sisi, 2028'de yenilenebilir enerji payını yüzde 45'e çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

KAHİRE, 13 Ağustos (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkenin toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını 2028 yılına kadar yüzde 45'e çıkarmayı hedefleyen ulusal stratejiyi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Sisi, Başbakan Mustafa Medbuli'nin ve diğer yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, yeni ve yenilenebilir enerji projelerinin yaygınlaştırılmasına yönelik ulusal stratejinin uygulanmasında kaydedilen son gelişmeleri ele aldı.

Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mahmud Esmat, ülkenin elektrik, yeni ve yenilenebilir enerji sektörlerine yönelik toplam yatırımlarının 2014 yılından bu yana yaklaşık 5 trilyon Mısır lirasına (yaklaşık 99,6 milyar ABD doları) ulaştığını söyledi.

Sisi ayrıca, enerji güvenliğini güçlendirmenin ve yeşil dönüşümü hızlandırmanın temel bir unsuru olan yeni ve yenilenebilir enerji sektörlerinin yerelleştirilmesine verilecek desteğin önemine dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua

Ağustos, Enerji, Güncel, Kahire, Mısır, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da Yenilenebilir Enerji Hedefi - Son Dakika

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