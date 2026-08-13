Mısır\'da Yenilenebilir Enerji Hedefi

KAHİRE, 13 Ağustos (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkenin toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını 2028 yılına kadar yüzde 45'e çıkarmayı hedefleyen ulusal stratejiyi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Sisi, Başbakan Mustafa Medbuli'nin ve diğer yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, yeni ve yenilenebilir enerji projelerinin yaygınlaştırılmasına yönelik ulusal stratejinin uygulanmasında kaydedilen son gelişmeleri ele aldı.

Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mahmud Esmat, ülkenin elektrik, yeni ve yenilenebilir enerji sektörlerine yönelik toplam yatırımlarının 2014 yılından bu yana yaklaşık 5 trilyon Mısır lirasına (yaklaşık 99,6 milyar ABD doları) ulaştığını söyledi.

Sisi ayrıca, enerji güvenliğini güçlendirmenin ve yeşil dönüşümü hızlandırmanın temel bir unsuru olan yeni ve yenilenebilir enerji sektörlerinin yerelleştirilmesine verilecek desteğin önemine dikkat çekti.