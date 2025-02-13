Mısır'dan Afrika Birliği Üyelik Dondurmalarına Yeniden Gözden Geçirme Çağrısı - Son Dakika
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Mısır'dan Afrika Birliği Üyelik Dondurmalarına Yeniden Gözden Geçirme Çağrısı

Mısır, Afrika Birliği'nde üyeliklerin dondurulmasının özel koşullara göre yeniden değerlendirilmesini talep etti.

13.02.2025 03:46
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Mısır, Afrika Birliği'ndeki üye ülkelerin üyeliklerinin dondurulması sisteminin, her ülkenin özel koşullarının da dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği Yürütme Konseyi toplantısında konuştu.

Abdulati, Afrika Birliği'ndeki "yaptırım sistemi ile ülkelerin üyeliğinin askıya alınması sisteminin yeniden gözden geçirilmesi" gerektiğini kaydetti.

Abdulati konuşmasında "Afrika Birliği'ne üye her ülkenin özel koşullarını ayrı ayrı dikkate alan, üyeliği askıya alınmış ülkelerin uzun süre kıta sistemi dışında kalmasını, boşluk yaratmasını ve bölgesel istikrarı tehdit etmesini önleyecek daha kapsamlı bir yaklaşımın benimsenmesinin gerekliliğini" vurguladı.

Mısırlı bakanın ocak ayında Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile yaptığı toplantıda, Burhan, Mısır'ın Sudan'ın istikrarını destekleme ve Afrika Birliği üyeliğini yeniden sağlama çabalarına değinmişti.

Afrika Birliği, Burhan'ın Geçiş Dönemi Egemenlik Konseyi ve Bakanlar Konseyini feshetmek, yetkilileri tutuklamak ve olağanüstü hal ilan etmek gibi olağanüstü tedbirleri açıklamasından iki gün sonra, 27 Ekim 2021'de Sudan'ın üyeliğini dondurma kararı almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır'dan Afrika Birliği Üyelik Dondurmalarına Yeniden Gözden Geçirme Çağrısı - Son Dakika

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