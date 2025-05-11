Mısır'dan BMGK Reformu Çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) reforme edilmesi gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, başkent Kahire'de Kuveyt'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve BMGK Reformu Hükümetlerarası Müzakere Komisyonu Başkanı Tarık el-Benai ile görüştü.

BMGK'da Sirte Deklarasyonu (Afrika Birliği'nin ilanı) ve Ezulwini Mutabakatı temelinde reform yapılması gerektiğini ifade eden Abdulati, Mısır'ın bu konudaki tavrının Arap ve Afrika ülkelerinin tutumuyla uyumlu olduğunu vurguladı.

Abdülati, BMGK'da reform yapılmasına ilişkin devam eden müzakerelerde Afrika ülkelerinin tavrının güçlendirilmesi ve desteklenmesi konusunda Sierra Leone'nın başkanlığındaki komitenin rolüne destek verdiklerini kaydetti.

Afrika ülkelerinin BM'de reform talepleri

Afrika ülkeleri bakanları 2005 yılında Esvatini'de yaptıkları Ezulwini Mutabakatı'yla kıtanın BMGK'da en az bir daimi temsilciliğe sahip olmasını istemişti.

Veto hakkına sahip 5 ülkenin istekleri doğrultusunda müdahaleler ve ambargolarla karşılaşan Afrika ülkeleri, uzun yıllardır kendi sorunları için üretilen çözümün de parçası olmayı talep ediyor.

BM'deki en büyük bölgesel gruba sahip olan ve 54 ülkeyi içinde barındıran Afrika Grubu, tüm BM üyelerinin yaklaşık yüzde 28'ini teşkil ediyor.