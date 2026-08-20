Mısır'dan Etiyopya'ya Baraj Uyarısı - Son Dakika
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Mısır'dan Etiyopya'ya Baraj Uyarısı

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Mısır, Etiyopya'nın yeni Nil barajları inşa etme planını reddederek su güvenliğini savundu.

Mısır, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde yeni barajlar inşa etme planlarını reddettiğini yineleyerek su güvenliğini ve çıkarlarını koruma vurgusu yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan merkezli El-Arabiya kanalına verdiği mülakatta, Etiyopya'nın Nil üzerinde yeni baraj inşasına devam edeceğine dair açıklamalarına yanıt verdi.

Yaklaşık iki hafta içinde Mısır tarafından konuya ilişkin yapılan üçüncü benzer açıklamada Abdulati, "Mısır, Nil üzerinde ilave barajlar yapılmasına izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Abdulati, ülkesinin meşru müdafaa hakkına ve su güvenliğini koruma yetkisine sahip olduğunu vurguladı.

"Oldubittiye izin verilmeyecek"

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın 16 Ağustos'ta yetkili bir kaynağa dayandırdığı haberde, Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu Itefa'nın Nil üzerinde ek barajlar yapılmasına ilişkin sözleri eleştirilmişti.

Söz konusu açıklamaların, Addis Ababa'nın uluslararası bir nehir üzerinde hakimiyet kurma ve bunu tek bir devletin iradesine tabi kılma illüzyonunu sürdürdüğünü gösterdiği belirtilmişti.

Haberde, bu yaklaşımın uluslararası hukuk tarafından tanınmadığı ve Mısır'ın bunu bir oldubitti olarak kabul etmeyeceği vurgulanarak, "Mısır devletinin imkanları çok yönlüdür, Nil Nehri'ndeki Mısır halkının çıkarlarını korumaya muktedirdir." değerlendirmesine yer verilmişti.

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Hani Suveylem de 4 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, Etiyopya'nın Hedasi (Rönesans) Barajı'nın yanı sıra nehir yatağı üzerinde 3 yeni baraj inşa etmeyi planladığına dair haberlerin ardından, Kahire'nin bu duruma izin vermeyeceğini belirtmişti.

Nil üzerindeki anlaşmazlık sürüyor

Etiyopya'nın 2011 yılında yapımına başladığı Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusunda Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında uzun süredir görüş ayrılıkları yaşanıyor.

Mısır ve Sudan, doldurma ve işletme kurallarına ilişkin hukuki açıdan bağlayıcı üçlü bir anlaşmaya varılmasını talep ederken, Etiyopya bağlayıcı bir anlaşmaya gerek olmadığını ve kimsenin çıkarına zarar verme niyeti taşımadığını savunuyor.

Üç ülke arasındaki müzakereler, 3 yıllık dondurmanın ardından 2023'te yeniden başlamış ancak 2024 yılında tekrar askıya alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiyopya, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'dan Etiyopya'ya Baraj Uyarısı - Son Dakika

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