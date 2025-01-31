Mısır'dan İsrail'e Lübnan'dan Çekilme Çağrısı - Son Dakika
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Mısır'dan İsrail'e Lübnan'dan Çekilme Çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı, İsrail'in Lübnan'daki işgalini sonlandırmasını ve bölgeden çekilmesini istedi.

31.01.2025 16:46
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen devam eden işgalini sonlandırması ve bölgeden tamamen çekilmesi gerektiğini belirtti.

Lübnan'a resmi ziyarette bulunan Abdulati, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından gönderilen mektubu Avn'a sunan Abdulati, Lübnan Cumhurbaşkanı'nı Mısır'a davet etti.

Avn'ın seçilmesinden dolayı memnun olduklarını belirten Abdulati, "Hepimiz Cumhurbaşkanı Avn'ın akıllıca yönetiminden ümitliyiz." dedi.

Abdulati, "Mısır, İsrail'in Lübnan'daki tüm ihlallerine son vermesi ve güneyden tamamen çekilmesi gerektiği konusunda kararlıdır. Bütün görüşmelerimizde, ateşkes anlaşmasına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguluyoruz." diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını hatırlatan Abdulati, İsrail'in bu karar uyarınca da Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Abdulati, İsrail'in gece saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne düzenlediği hava saldırısını kınayarak yerinden edilen Lübnanlıların evlerine dönmeleri için destek verdiklerini vurguladı.

İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan-İsrail sınır hattında 8 Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar, Eylül 2024'te şiddetlenmiş ve İsrail'in şiddetli bombardımanları ile karadan işgaline dönüşmüştü.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu güneyde işgale ve ateşkes ihlallerine devam ediyor.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır'dan İsrail'e Lübnan'dan Çekilme Çağrısı - Son Dakika

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