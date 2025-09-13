Mısır'dan Nükleer Silahlar İçin Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mısır'dan Nükleer Silahlar İçin Çağrı

13.09.2025 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır, Orta Doğu'nun nükleer silahlardan arındırılması ve NPT'ye taraf olma çağrısı yaptı.

Mısır, tüm bölge ülkelerinin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasına taraf olması ve Orta Doğu'nun nükleer silahlardan arındırılması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından, 15-19 Eylül 2025 tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılması planlanan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 69. Genel Konferansıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) 'özellikle Orta Doğu'da' genel geçer hale getirilmesi çağrısını yineliyor. Bu sayede bölgedeki tüm ülkeler istisnasız anlaşmaya dahil olacak, tüm nükleer tesisler UAEA denetimine alınacak ve şeffaflık sağlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Orta Doğu'da nükleer programları olan ülkelere çifte standart uygulanmaması gerektiği belirtilen açıklamada, nükleer silahlardan arındırılmış bir Orta Doğu'nun kritik önem taşıdığı kaydedildi.

Mısır'ın, nükleer silahların varlığı nedeniyle insanlığın karşı karşıya olduğu ciddi tehditten endişe duyduğuna değinilen açıklamada, uluslararası topluma "bu tehlikeyi ciddi bir şekilde ele alma ve NPT'nin tam olarak uygulanmasını sağlama sorumluluğunu yerine getirme" çağrısı yapıldı.

İsrail'in NPT'ye taraf olmadığı biliniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'dan Nükleer Silahlar İçin Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar
TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atandı TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim

18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
18:46
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü Feci kaza kameralara böyle yansıdı
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
16:06
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP’li 2 isim için ihraç talebi
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 19:13:28. #7.13#
SON DAKİKA: Mısır'dan Nükleer Silahlar İçin Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.