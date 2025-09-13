Mısır'dan Nükleer Silahlar İçin Çağrı

Mısır, tüm bölge ülkelerinin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasına taraf olması ve Orta Doğu'nun nükleer silahlardan arındırılması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından, 15-19 Eylül 2025 tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılması planlanan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 69. Genel Konferansıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) 'özellikle Orta Doğu'da' genel geçer hale getirilmesi çağrısını yineliyor. Bu sayede bölgedeki tüm ülkeler istisnasız anlaşmaya dahil olacak, tüm nükleer tesisler UAEA denetimine alınacak ve şeffaflık sağlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Orta Doğu'da nükleer programları olan ülkelere çifte standart uygulanmaması gerektiği belirtilen açıklamada, nükleer silahlardan arındırılmış bir Orta Doğu'nun kritik önem taşıdığı kaydedildi.

Mısır'ın, nükleer silahların varlığı nedeniyle insanlığın karşı karşıya olduğu ciddi tehditten endişe duyduğuna değinilen açıklamada, uluslararası topluma "bu tehlikeyi ciddi bir şekilde ele alma ve NPT'nin tam olarak uygulanmasını sağlama sorumluluğunu yerine getirme" çağrısı yapıldı.

İsrail'in NPT'ye taraf olmadığı biliniyor.