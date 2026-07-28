Mısır'dan Ürdün'e Destek

Mısır, Ürdün'ü hedef alan saldırıları, bu ülkenin güvenliğini tehdit eden ve bölgedeki gerilimi artıran tehlikeli bir tırmanış şeklinde niteleyerek kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından Ürdün'e yönelik saldırılara dair yazılı açıklama yapıldı.

Saldırıların Ürdün'ün egemenliğini ihlal ettiğine, güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiğine vurgu yapılan açıklamada, bu durumun bölgedeki gerilimi artıran tehlikeli bir tırmanış olduğu kaydedildi.

Mısır'ın Ürdün ile tam dayanışma içinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Ürdün'ün güvenliğini ve istikrarını, egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak için aldığı tüm önlemlerin desteklendiği belirtildi.

Ülkelerin egemenliğini ihlal eden ve güvenliklerini tehdit eden her türlü saldırının kesin şekilde reddedildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için gerilimi tırmandıracak tüm eylemlerin bir an önce durdurulması çağrısı yapıldı.

Ürdün ordusu, ülkenin doğu kesiminde bir insansız hava aracının (İHA) müdahale edilerek düşürüldüğünü açıklamıştı.