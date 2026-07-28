Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Gençlik Merkezi Sorumlusu T.G., Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yaptığı otelde gözaltına alındı. KOM ekipleri, belediye gençlik merkezinde arama yaparak bilgisayar, güvenlik kamerası kayıtları ve belgelere el koydu. T.G.'nin sosyal medyada Muhittin Böcek'e 'baba' diye hitap ettiği ve Böcek'in tutuklanmasının ardından bu görevi üstlendiği belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sanal medya paylaşımlarında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e "baba" diye hitap eden Gençlik Merkezi Sorumlusu T.G., Muğla’nın Marmaris ilçesinde tatil yaptığı otelde gözaltına alındı. Ekipler Gençlik Merkezi'ndeki tüm bilgisayar ve belgelere el koydu.

MARMARİS'TE TATİL YAPARKEN YAKALANDI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sürdürülen kapsamlı 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması çerçevesinde teknik ve fiziki takip başlattı. Soruşturma çemberine takılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu T.G.'nin Muğla'nın Marmaris ilçesinde olduğu tespit edildi. Harekete geçen KOM ekipleri, şüpheli T.G.'yi tatil yaptığı lüks otelde gözaltına aldı. Şüpheli, sorgusu yapılmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! <a class='keyword-sd' href='/tatil/' title='Tatil'>Tatil</a> yaptığı otelde yakalandı

BİLGİSAYAR VE BELGELERE EL KONULDU

Gözaltı kararının hemen ardından KOM ekipleri, sabahın erken saatlerinde operasyonun düğmesine bastı. Atatürk Parkı içerisinde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’ne baskın düzenleyen polis ekipleri, merkezde detaylı bir arama gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda merkezdeki tüm bilgisayarlara, hard disklere, güvenlik kamerası kayıtlarına ve resmi evraklara incelenmek üzere el konuldu.

BÖCEK'E "BABA" DİYE HİTAP EDİYORDU

Gözaltına alınan T.G.'nin, sosyal medya paylaşımlarında soruşturma kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e "baba" şeklinde hitap etmesi dikkat çekti. T.G., Böcek’in tutuklanmasının ardından Antalya Gençlik Merkezi ve Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu görevine getirilmişti.

Soruşturmanın genişleyerek devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güvenlik Kamerası, Muhittin Böcek, Bilgisayar, Güvenlik, Marmaris, Gençlik, Antalya, Güncel, Tatil, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Szka788304 Szka788304:
    yazık olacak mundar oldu :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler
81 ilde eş zamanlı ’Aile Kampı’ düzenlenecek 81 ilde eş zamanlı 'Aile Kampı' düzenlenecek
Sopa ve bıçakla kovaladıkları adam canını kurtarmak için perde dükkanına dalınca ortalık karıştı Sopa ve bıçakla kovaladıkları adam canını kurtarmak için perde dükkanına dalınca ortalık karıştı
Irak Başbakanı Zeydi bugün Türkiye’ye geliyor Irak Başbakanı Zeydi bugün Türkiye'ye geliyor
Yasa dışı bahis operasyonunda 231 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı Yasa dışı bahis operasyonunda 231 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı
THY pilotundan Filenin Sultanlarına semada tebrik THY pilotundan Filenin Sultanlarına semada tebrik
Elazığ’da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı Elazığ'da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
Seda Sayan’dan çok konuşulacak “Haluk Levent“ açıklaması Seda Sayan'dan çok konuşulacak "Haluk Levent" açıklaması
Ünlü oyuncu Mark Ruffalo’dan Netanyahu’ya ağır sözler: Sen manyak bir katilsin Ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan Netanyahu'ya ağır sözler: Sen manyak bir katilsin
Türkiye’ye F-35 satışı ile ilgili Trump’tan yeni açıklama Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama

16:00
SGK ve Türkiye Sigorta’dan emeklilere müjde Yüzde 30’a varan indirim avantajı
SGK ve Türkiye Sigorta'dan emeklilere müjde! Yüzde 30'a varan indirim avantajı
14:55
Gülben Ergen’in ifadesi ortaya çıktı: Bağış yaptım, mağdurum
Gülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktı: Bağış yaptım, mağdurum
14:53
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı Verdikleri isme bakın
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
14:08
Özel’den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
13:30
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
13:22
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu Dünyanın en değerli şirketi değişti
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti
12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
12:11
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
11:56
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
11:38
Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu Giden para inanılmaz
Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu! Giden para inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 16:20:01. #7.12#
SON DAKİKA: Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.