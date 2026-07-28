Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da 2. İletişim Şurası'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"2. İletişim Şurası'nın açılışında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Başta İsrail tarafından Gazze'de şehit edilenler olmak üzere, idealistçe ve fedakarca yürüttükleri çalışmaları sırasında hayatını kaybeden medya mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Geçen sene şuranın hazırlık çalışmalarını başlattık. Bir buçuk yıllık süre zarfında gerek çalıştaylarla gerekse diğer etkinliklerle yoğun bir mesai takvimi dahilinde çalışmaları tekemmül ettirdik. Kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, medya ve sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz; kısacası iletişim camiasının aktörlerinin tamamı bu süreçte aktif roller üstlendi. Her biri alanında uzman 425 kıymetli isim, 16 ayrı çalışma grubunda büyük bir özveriyle çalışarak güncel meselelere yeni ve etkili çözüm önerileri getirdi. Özgün ve yenilikçi fikirleriyle şuranın içeriğini zenginleştiren, ufkumuzu ve muhayyilemizi genişleten genç kardeşlerime bilhassa şükranlarımı sunuyorum.

"SONUÇ BİLDİRGESİ TÜRKİYE'NİN GELECEK VİZYONUNU ŞEKİLLENDİRECEK"

Yarın yayınlanacak sonuç bildirgesi, Türkiye'nin gelecek vizyonunu şekillendirecek; ülkemizin ulusal ve uluslararası iletişim kapasitesini inşallah daha da güçlendirecektir. Yeni medya araçları bilginin üretim ve ulaşım hızını çok önemli ölçüde artırmış durumda. Özellikle yapay zeka modellerinin devreye girmesiyle her alanda bu teknolojilerinin sağladığı avantajlardan istifade ediyorum.

"SOSYAL MEDYA TEPKİLERİMİZİ BELİRLİYOR"

Sosyal medya mecraları hangi konunun üzerinde ne kadar duracağımızı, hangi tepkilerin verileceğini ciddi oranda belirlemektedir.

Bu yeni vasat bireysel plandan toplumsal ölçeğe tesirleriyle değerlerimizi ve kültürümüzü tahrip etme riski taşımaktadır. Olgu ve algı arasındaki mesaj giderek açılıyor. En fazla zarar gören kavram hakikat oluyor. Oysa iletişimin amacı doğru bilgiyi muhatabına en hızlı şekilde ulaştırmaktır.

"DEPREMİ KULLANARAK FIRSATÇILIK YAPANLAR HESAP VERİYOR"

Personelimizin fedakarlıkları yok sayıldı. Her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı .Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor. Terbiye yoksunu tiplerin hariçten nasıl gazel okuduklarını hepimize gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi, ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor.

"UCU NEREYE VARIRSA VARSIN FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Ucu nereye varırsa varsın bundan böyle bu ülkede gerilimden korku yaymaktan medet umanların elindeki imkanları devletlere karşı silah olarak kullananlara fırsat vermeyeceğiz.

Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Günümüzde dezenformasyon toplumların birlik ve güven duygusunu zayıflatan bir unsura dönüşmüştür. Dezenformasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.