Ben-Gvir: Trump İran konusunda saf - Son Dakika
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Ben-Gvir: Trump İran konusunda saf

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İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Trump'ın İran konusunda daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran konusunda son derece saf" olduğunu belirtti.

Ben-Gvir, Yedioth Ahronot gazetesi ile İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) işbirliğinde düzenlenen Ulusal Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, "Daha fazla çaba gösterilmesine ihtiyaç var. ABD Başkanı Donald Trump'ın saflığından vazgeçmeye ikna olmasını umuyorum. O bir iş insanı ve İran konusunda son derece saf." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, İran'a karşı saldırıların başlaması çağrısında bulunarak, "Bunlarla diplomasiye yer yok ve onlarla konuşulacak hiçbir şey yok. İranlılara karşı güç kullanılması şart." dedi.

İsrailli Bakan'ın "Gazze'nin işgali hayali"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki soykırım ve işgali konusunda "iyi işler yaptığını" söyleyen Ben-Gvir, Gazze topraklarının yüzde 63'ünü kontrol ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsraillileri gelecek seçimlerde kendisini desteklemeye çağıran Ben-Gvir, "Hamas'ı destekleyen 40 bin kişiyi öldürdük ama bu yeterli değil. Onları ezmemiz ve göçü (Gazze'den göçe zorlamayı) teşvik etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ben-Gvir, Gazze'nin işgal edilmesi ve yerleşim birimlerinin kurulması çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Hayalim Gazze'de polis mahalleleri, asker mahalleleri ve subay lojmanlarının olması. Biz orada olmazsak Hamas orada olacak. Siviller de (Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler) orada yaşayabilecek."

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 174 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ben-Gvir: Trump İran konusunda saf - Son Dakika

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