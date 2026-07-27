Esenyurt'ta Bıçaklı Saldırı Dehşeti - Son Dakika
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Esenyurt'ta Bıçaklı Saldırı Dehşeti

Esenyurt\'ta Bıçaklı Saldırı Dehşeti
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Esenyurt'ta bir adam bıçaklı ve sopalı grubun saldırısından işyerine girerek kaçmaya çalıştı.

İstanbul Esenyurt'ta bir adam, 6-7 kişilik bıçak ve sopalı grubun saldırısından bir işyerine girerek kaçmaya çalıştı. Adamın peşinden bıçak ve sopalı grubun da işyerine dalmasıyla ortalık savaş alanına dönerken, işyeri sahipleri korku dolu anlar yaşadı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında husumet bulunan taraflar sokakta karşılaştı. 6-7 kişilik grup bıçak ve sopalarla husumetli oldukları adama saldırırken, adam canını kurtarmak için bir işyeri daldı. Saniyeler içerisinde saldırganlar da sopa ve bıçaklarla işyerine dalarken, perde dükkanında bulunan vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı. İşyerine girdiyse de dayaktan kurtulamayan adam dakikalarca darp edildi. Olaya müdahale eden dükkan sahipleri de o anlarda panik ve korku yaşadığını belirtirken, şahıslar bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi dükkandan ayrıldı. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan olay hakkında konuşan işyeri sahibi, "Olay çok spontane şekilde yaşandı. Bir grup, başka bir adamı kovalarken adam canını kurtarmak için dükkana daldı. İlk etapta bizde bir şey söylemedik, adama zarar verecekler diye müsamaha gösterdik. Ardından adamlar da sopa ve bıçaklarla dükkana daldı. Birbirilerini tanıyan insanlardı, araçla gelmişlerdi. Biz ilk etapta müdahale etmeye çalıştık, ellerinde sopa ve bıçak olduğunu görünce bıraktık. Birkaç dakika sonra ise hiçbir şey olmamış gibi dükkandan çıkarak devam ettiler" dedi.

Benzer olaylarında sıkça yaşandığını belirten işyeri sahibi, "Biz Esenyurt'ta bu tarz durumlara antrenmanlıyız, alıştık artık. Bizim gündelik rutininiz haline geldi bu tarz olaylar, çok fazla oluyor. Bu sefer işyerimizde olduğu için biraz farklı geldi bize" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Esenyurt, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Bıçaklı Saldırı Dehşeti - Son Dakika

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