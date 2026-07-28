Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'deki ilk kapalı grup toplantısında 91 milletvekiliyle bir araya gelen Yeni Parti Lideri Özgür Özel, partinin kuruluş sürecini tamamladığını belirterek milletvekillerine talimat verdi. Hedeflerinin iktidar olduğunu vurgulayan Özel, "CHP'nin iç tartışmalarından ve kısır polemiklerden uzak durun, bu konuların esprisini bile yapmayın" diyerek vekillere uyarılarda bulundu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin basına kapalı ilk grup toplantısında 91 milletvekiliyle bir araya geldi. Partinin tek hedefinin iktidar olduğunu vurgulayan Özel, CHP’nin iç tartışmalarına kesinlikle girilmemesi talimatını vererek "Kısır polemiklerden uzak durun, hatta bu konularda espri dahi yapmayın" dedi.

TBMM'DE BÜYÜK BULUŞMA: YENİ PARTİ GRUBU TOPLANDI

Özgür Özel liderliğinde CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu Yeni Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) saat 11.45'te kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren ve milletvekillerinin tam kadro katıldığı basına kapalı toplantıya Özgür Özel başkanlık etti.

"CHP’NİN İÇ TARTIŞMALARINDAN UZAK DURUN"

Yeni kurulan partiyle birlikte siyasette temiz ve yeni bir sayfa açtıklarını belirten Özel, vekillere geçmişe dönük polemiklerden uzak durmaları yönünde sert uyarılarda bulundu. Vatandaşın gündemine odaklanılması gerektiğini ifade eden Özel, konuşmasında şu kritik mesajları verdi: "Kısır tartışmalardan, bireysel polemiklerden, özellikle de CHP’nin iç tartışmalarından kendinizi uzak tutun. Hatta bu konularla ilgili esprilerden dahi kaçının. Mesele, vatandaşın meselesidir."

"YENİ PARTİ KURULUŞUNU TAMAMLAMIŞTIR"

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel, partinin yapılanma sürecini eksiksiz tamamladığını vurgulayarak şunları kaydetti: "İlk kapalı grup toplantımızı yaptık. Nöbetçi Grup Başkanvekilimiz usule uygun olarak açıklamaları yapar. Şu andan itibaren Yeni Parti Grubu’nun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık Yeni Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve Yeni Parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkanvekilleriyle, Meclis idare amiriyle, kâtip üyesiyle, geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi PM’siyle, YDK’sıyla ve yönetim kuruluyla birlikte göreve başlamıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

BELEDİYE BAŞKANLARIYLA DA BİR ARAYA GELİNECEK

Açıklamasının sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özgür Özel, önümüzdeki günlerde belediye başkanlarıyla da bir toplantı yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya "Olacak" yanıtını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • null null:
    bunlara güven olmaz 1 0 Yanıtla
  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    chpli misin ? yok muadili yeni parti var ?? 1 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Mansur yavaşı partiye neden davet etmediniz?adam cumhurbaşkanlığı hayalindeydi ortada kalmamalı düşüncesindeyim. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1’de foto muhabiri oldu Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu
Marmaris’te ormana sigara izmariti atan sürücüyü güvenlik kamerası yakalattı Marmaris’te ormana sigara izmariti atan sürücüyü güvenlik kamerası yakalattı
İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump’ı hedef aldı İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump'ı hedef aldı
CHP’den bölünme sonrası ilk ziyaret: Meclis düzeni sil baştan CHP'den bölünme sonrası ilk ziyaret: Meclis düzeni sil baştan
Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece
Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu
Nijerya’da silahlı saldırı: 30 ölü Nijerya'da silahlı saldırı: 30 ölü
Binance’e Avrupa’da yeni engel: Uygulama Google Play’den kaldırıldı Binance'e Avrupa'da yeni engel: Uygulama Google Play'den kaldırıldı
Bahçeli’den Yeni Parti için ilk yorum Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum
Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrılan Gülben Ergen X hesabını donduruyor Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrılan Gülben Ergen X hesabını donduruyor

14:53
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı Verdikleri isme bakın
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
13:40
4 gün kaldı İnternetten alışverişte tüm kurallar sil baştan değişiyor
4 gün kaldı! İnternetten alışverişte tüm kurallar sil baştan değişiyor
13:30
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
13:22
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu Dünyanın en değerli şirketi değişti
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti
13:04
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
12:11
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
12:07
Fenerbahçe’de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık Kadroda yer almıyor
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almıyor
11:56
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
11:38
Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu Giden para inanılmaz
Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu! Giden para inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 14:55:47. #7.12#
SON DAKİKA: Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.