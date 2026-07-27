Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 31 Şüpheli - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 31 Şüpheli

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 31 Şüpheli
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Ankara'da yasa dışı bahis sitesi üzerinden ödemelere aracılık eden 31 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis sitesi PEKİNBET üzerinden yapılan ödemelere aracılık ettikleri belirlenen 31 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada, yasa dışı bahis sitesinde ödemelere aracılık ettikleri tespit edilen 31 kişinin hesaplarındaki finansal işlemler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. nezdindeki hesaplarının, PEKİNBET uzantılı yasa dışı bahis sitesinde ödeme işlemlerinde kullanıldığının belirlendiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yürütülen koordineli çalışma sonucunda, şüphelilere ait banka, kripto varlık ve elektronik para hesaplarının incelendiği, incelemelerde, hesaplarda toplam 231 milyon 300 bin lira tutarında para hareketi tespit edilmesi üzerine "Takipli Siber Suç Soruşturması" başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Başsavcılık talimatıyla Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Temmuz'da Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği, operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 31 şüpheliden 22'sinin gözaltına alındığı, firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 31 Şüpheli - Son Dakika

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