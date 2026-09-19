Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ABD'li Boulos ile İran krizi ve Hürmüz'ü görüştü - Son Dakika
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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ABD'li Boulos ile İran krizi ve Hürmüz'ü görüştü

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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Boulos ile telefonda görüştü. Görüşmede İran krizi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi ele alındı; Abdulati, Mısır'ın Sudan'ın birliği tutumunu yineledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Başdanışmanı Massad Boulos ile bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ile Boulos telefonda görüştü.

Mısır ile ABD arasında bölgesel konular ve gelişmelere ilişkin devam eden istişareler kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, İran'la yaşanan krize ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, uluslararası hukuk kurallarına ve hükümlerine riayet edilerek Hürmüz Boğazı'nda deniz seyrüseferi özgürlüğünün güvence altına alınmasının önemi vurgulandı.

Sudan'ın birliğine vurgu

Sudan konusunda ise Abdulati ve Boulos, çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yürütülen mevcut girişim ve temasları ele aldı.

Açıklamaya göre Abdulati, çatışmanın sona erdirilmesi, siyasi çözüm için uygun ortamın oluşturulması, diyalog ve müzakere değerlerinin öne çıkarılması amacıyla yürütülen mevcut çabaların geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Abdulati ayrıca Mısır'ın Sudan'ın birliğini, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal kurumlarını koruma konusundaki tutumunu yineledi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında Nisan 2023'ten bu yana devam eden savaş nedeniyle insani durum ağırlaşıyor. Çatışmalar, askeri kurumun birleştirilmesine ilişkin anlaşmazlık nedeniyle başlamış ve on binlerce kişinin ölümüne, yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine yol açmıştı.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran da Körfez ülkeleri ile bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş, daha sonra ateşkese varılmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı. Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uygulama daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA
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