Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Gazze'de erken toparlanma ve engelsiz erişim istedi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'ne sürdürülebilir ve engelsiz insani erişimin güvence altına alınması ve Filistinlilerin geçim kaynaklarını yeniden oluşturabilmesi için erken toparlanma sürecinin başlatılması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, Gazze'de insani erişim ve sağlık hizmetlerine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul oturumları kapsamında New York'ta düzenlenen Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

İngiltere, Ürdün ve Katar'ın öncülüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Abdulati, Mısır'ın Filistinlilere destek amacıyla yürüttüğü insani yardım çalışmaları ve Gazze'deki insani koşulların iyileştirilmesi için taraflarla gerçekleştirdiği yoğun temaslara ilişkin bilgi verdi.

Filistin'in toprak bütünlüğü korunmalı

Abdulati, Filistin topraklarının bütünlüğünün ve Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs dahil Batı Şeria arasındaki coğrafi ve siyasi bağlantının korunmasının önemini vurguladı.

Filistin kurumlarının desteklenmesi ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin sağlanması gerektiğini belirten Abdulati, başta Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) olmak üzere BM kuruluşlarının merkezi rolünün korunması gerektiğini ifade etti.

Abdulati, bu adımların Filistin halkının topraklarında kalmasını destekleyeceğini, güvenilir bir siyasi süreç çerçevesinde erken toparlanma ve yeniden imarın önünü açacağını ve Filistin devletinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Gazze'de sağlık ve insani durum ele alındı

Gazze'deki son gelişmeler ile sağlık hizmetleri ve insani durumun değerlendirildiği toplantıda, uluslararası çabaların Filistinlilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik somut adımlara dönüştürülmesi yolları ele alındı.

Katılımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının ilk aşamasına ilişkin yükümlülüklerin tamamlanması ve ikinci aşamaya gecikmeden geçilmesi konusunu da görüştü.

Tarafların taahhütlerini yerine getirmesinin ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin önemine dikkati çekilen toplantıda, insani ve tıbbi yardımların güvenli, eksiksiz, sürdürülebilir ve engelsiz şekilde Gazze'ye ulaştırılmasının güvence altına alınması gerektiği belirtildi.

Hastaların ve yaralıların tıbbi tahliyesinin kolaylaştırılması, hastanelerin ve hayati öneme sahip tesislerin işletilmesi için gerekli malzeme, ilaç ve ekipmanların Gazze'ye girişinin sağlanması gerektiği vurgulandı.