Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İranlı mevkidaşına Kahire'nin endişesini iletti

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalara ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Tesnim Haber Ajansına göre, Abdulati ve Erakçi telefonda görüştü.

Bölgedeki gerilimi kontrol altına almaya yönelik diplomatik çabaların ve son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Abdulati, çatışmaların yeniden başlaması ve krizin daha da derinleşmesi ihtimaline ilişkin Kahire yönetiminin endişelerini İranlı mevkidaşına iletti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise taraflar, müzakere masasına dönüş için gerekli zeminin hazırlanması ve mevcut sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi yollarını masaya yatırdı.