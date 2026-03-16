Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'nin Bölge Turu

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgedeki askeri gerginlik ve yansımalarına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere çıktığı bölge turunda, bir gün içinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Umman'ın ardından Ürdün'e resmi ziyarette bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X platformundaki resmi sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile başkent Amman'da görüştüğü belirtildi.

Safedi ile Abdulati'nin bölgesel gelişmelere ilişkin geniş çaplı görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

