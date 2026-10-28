Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Suudi ve BAE'li mevkidaşlarıyla gerilimi görüştü - Son Dakika
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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Suudi ve BAE'li mevkidaşlarıyla gerilimi görüştü

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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Suudi ve BAE'li mevkidaşlarıyla telefonda bölgedeki gerilimi görüştü. Görüşmelerde krizin kontrol altına alınması ve dörtlü mekanizmada koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bölgedeki gerilimi düşürme çabalarını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Abdulati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ve BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid ile müstakil telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Abdulati ile Bin Ferhan görüşmede, bölgesel gelişmeleri, bölgedeki mevcut krizin kontrol altına alınması çabalarını ve son dönemde tırmanma ihtimali artan gerilimin önlenmesi konularını ele aldı.

Görüşmede ayrıca diyalog yoluyla siyasi ve barışçıl çözüm yollarının ileriye taşınması üzerinde duruldu.

Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, ikili düzeyde ve iki ülkenin yanı sıra Türkiye ile Pakistan'ın da yer aldığı dörtlü bakanlar mekanizması çerçevesinde istişare ve yakın koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Mısır Meclisi, iki gün önce Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye, Riyad'ın talebi halinde Suudi Arabistan'ın savunmasına destek için yetki verilmesini üçte iki çoğunlukla onaylamıştı.

BAE ile Mısır'dan bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesi vurgusu

Abdulati, BAE'li mevkidaşı Bin Zayid ile gerçekleştirdiği görüşmede ise önümüzdeki dönemde gerilimin tırmanma ihtimaline ilişkin işaretlerin çoğalması karşısında bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Mısırlı Bakan; mevcut krizin daha tehlikeli bir boyuta evrilmesini önlemek amacıyla bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesi, barışçıl çözümlere yönelik çabaların yoğunlaştırılması ve tüm tarafların yeniden siyasi sürece yönelmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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