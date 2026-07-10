Mısır Dışişleri Bakanı Bölgesel Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
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Mısır Dışişleri Bakanı Bölgesel Görüşmeler Yaptı

10.07.2026 13:18
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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Körfez ülkeleri ve Ürdün ile gerilimleri ve iş birliğini ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla ikili ilişkileri ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Körfez ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Abdulati, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinde, bölgede son dönemde yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Taraflar, gerilimin kontrol altına alınması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesinin önemini vurgulayarak, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın uygulanması amacıyla müzakere masasına dönülmesi ve iki taraf arasında nihai bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

Abdulati ayrıca son dönemde bazı Körfez ülkeleri ile Ürdün'e yönelik saldırıları kınayarak, bu ülkelerin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Abdulati, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile yaptığı görüşmelerde ise İran'ın son saldırılarının ardından yaşanan gelişmeleri ve bu saldırıların sonuçlarını ele aldı.

Mısır'ın Arap ülkeleriyle tam dayanışma içinde olduğunu kaydeden Abdulati, bu ülkelerin güvenliği ve egemenliğini hedef alan ya da halklarının güvenlik ve istikrarını tehdit eden her türlü saldırıyı reddettiklerini vurguladı.

Abdulati, Mısır'ın söz konusu ülkelerin güvenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak amacıyla alacakları tüm tedbirleri desteklediğini belirterek, Arap ülkelerinin güvenliğinin Mısır'ın ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır Dışişleri Bakanı Bölgesel Görüşmeler Yaptı - Son Dakika

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